Çakmakçı CHP'den istifa etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da 2014 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Süleyman Demirel Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı, partisinden istifa etti.

CHP'nin 2014 yerel seçimlerindeki belediye başkan adayı Lütfü Çakmakçı, geçen şubat ayında CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü'nün, 2014 seçimlerinde mevcut Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'ı destekledikleri yönündeki sözleriyle başlayan tartışma sonrası il başkanını istifaya davet etmişti. İstifa polemiğinden yaklaşık 2.5 ay sonra Lütfü Çakmakçı, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Çakmakçı, "Arkadaşlarımın önünü açmak ve problem yaratmamak için istifa ediyorum. Ortak hareket etmek için aynı şeyleri düşünmek lazım. Aynı şeyleri düşünmüyorsa birinin ortadan çekilmesi lazım" dedi.

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