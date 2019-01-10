Çakıroğlu anısına çocuklara mont, eldiven ve bere hediye ettiler

KAYSERİ'de, bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına arkadaşları, ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve eldiven yardımı yaptı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan Volkan Turhan (24) ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ali Turap Erdoğan (22), bir süre önce köy okullarına yardım için gönüllü çalışma başlattı. Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına yardım kampanyası başlatan ikili, bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Okullarda öğrencilere kırtasiye yardımı yapan ikili bu kez de Cumhuriyet Meydanı’nda ve bazı bölgelerde sokakta çalışan ya da üzerlerinde montları olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara mont, bere ve eldiven hediye etti. Soğuk kış gününde ısıtan hediyeden dolayı şaşıran çocuklara montlarını giydiren Turhan ve arkadaşları, bu girişimleri ile çocukları sevindirdi.

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