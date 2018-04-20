Çakır: Erken seçimi son derece olumlu karşılıyoruz

SAMSUN, () - SAMSUN Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, "Erken seçim kararını, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Kuran, yeniden seçilen Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ı ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Muharrem Göksel, Şaban Seyhan ile Sayman üye Nurettin Odabaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Mercan ve Fatih Güneri de hazır bulundu.

OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, üniversite olarak gerek Samsun gerekse Türkiye için gerçekleştirilecek her projede katkı sağlamak istediklerini söyleyerek "Üniversite iş dünyası buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle üniversitemizde Danışma Kurulu kurduk. Danışma kurulunda şehrin aktörleri var, valisi, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları sanayicisi var. Gerçekleştirilen toplantılarda olumlu sonuçlar alıyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır ise, sohbet sırasında ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Çakır, "Erken seçim kararını, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. Seçimin, bu yılın ilk yarısında yapılacak olmasını ekonomimiz ve üretim hayatımız için olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılının 3'üncü ve 4'üncü çeyrekleri ile 2019 yılının seçimler nedeniyle kaybedilmiş yıl olmaları böylece engellendi. Erken seçim kararı piyasalar ve iş dünyası için büyük önem taşıyor. Böylece iş dünyası önünü görerek yeni yatırım ve yeni istihdam planlamaları yapabilir" diye konuştu.

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