Çağla Şıkel ve Cengiz Abazoğlu, hayranlarıyla buluştu

ADANA'da, manken Çağla Şıkel ve modacı Cengiz Abazoğlu, bir alış veriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu.M1 Alış Veriş Merkezi'nde Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Çağla Şıkel ve Cengiz Abazoğlu, moda ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cengiz Abazoğlu, "Mutlaka giydirmek istediğiniz bir ünlü var mı?" sorusuna, "Benim için evde çocuğuna bakan bir anne düğünde elbisemi giydiği zaman aynı mutluluğu yaşıyorum. Herkes giysin. Bütün hanımların gardrobunda olmak çok güzel" diye cevap verdi. Sohbet sonunda sezonun moda parçalarından oluşan mini defile büyük ilgi gördü. Defile ile ilgili yorumlarda bulunan Çağla Şıkel ve Cengiz Abazoğlu, genç modellere de tavsiyelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI