Çadırda tombalaya polis baskını

  Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, kent merkezinde çadır kurup tombala oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Tombala oynayan 24 kişiye 6 bin 500 lira para cezası uygulandı. Çadır, polisler tarafından söküldü. Muratpaşa...

Çadırda tombalaya polis baskını

 

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, kent merkezinde çadır kurup tombala oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Tombala oynayan 24 kişiye 6 bin 500 lira para cezası uygulandı. Çadır, polisler tarafından söküldü.
Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde çadırda tombala oynandığı bilgisini alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Çadır kumarhaneyi çalıştırdığı belirtilen M.E. ile H.B. gözaltına alındı. Çadırdaki televizyon, tombala makinesi, kameralar, kartlar ve pullara el konulurken, aralarında kadınların da bulunduğu 24 kişiye 6 bin 500 lira para cezası uygulandı. Sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler M.E. ile H.B. serbest bırakılırken, çadır polisler tarafından söküldü.

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