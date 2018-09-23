Caddelerden korna yerine çocuk sesleri yükseldi

İZMİRLİLER, Otomobilsiz Kent Günü çerçevesinde motorlu taşıt trafiğine kapatılan ikinci Kordon'da keyifli bir gün yaşadı. Yayalar ve bisikletlilerin özgürce hareket ettiği caddede korna yerine müzik ve çocuk sesleri yükseldi.

İkinci Kordon'un bir bölümü, bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatıldı. Karbon salımının azaltılması ve insan sağlığı konularına dikkat çekilmesi amacıyla araç trafiğinden arındırılan cadde, kum boyama, yüz boyama, tay tay bisiklet, şişme piramit ve tren etkinliklerine katılan çocuklarla şenlendi. Atölye alanında ise mask, ebru, oyuncak yapım atölyeleri büyük ilgi gördü. Kukla, pandomim, grafiti gösterileri ile renklenen caddede motor ve korno sesleri yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ezgileri yükseldi. Zumba ve pilates gösterileri ve “Otomobilsiz Kent Günü Bisiklet Turu" da yapıldı. Bisikletlerini alarak tura katılan İzmirliler, Montrö yönüne doğru giderek temiz çevre mesajı verdi. Radyo programcısı Nihat Sırdar da trafiğe kapalı alanda insanları yürümeye veya bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullandırmaya özendirmek amacıyla canlı yayın yaptı.

İZMİR, ()

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