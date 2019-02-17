Caddede takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

SİVAS'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.Kaza, 21.00 sıralarında kent merkezindeki Eğri Köprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Muammer Çelik (64)idaresindeki 58 DR 636 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çelik, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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