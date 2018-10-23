Çabakçor Antalyalılarla buluştu

ANTALYA () - TÜRKİYE'nin tanınmış DJ'i Doğuş Çabakçor, Antalya'daki ilk performansını Be Vogue Lara'da sergiledi.

Özel partilerin tanınan DJ'i Çabakçor, Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Antalya'da bir mekanda ilk defa sahne alan Çabakçor'a sevenleri büyük ilgi gösterdi. Temponun bir an düşmediği performansta Antalyalılar gece boyu danslarıyla Çabakçor'a eşlik etti. Be Vogue Lara sahibi Ferda Özmen, “Geçen yıl bir içecek firmasının şehirdeki ilk ve tek partisine ev sahipliği yaptık. Bu yıl yine bir ilke imza atarak, hem müzik alanında isim yapmış hem de sosyal sorumluluk alanlarında kendini göstermiş bir isim olan Doğuş Çabakçor ile ikinci yılımızı kutladık" dedi.

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