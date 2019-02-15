Buzdan heykeller sezona hazır

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Akvaryum içindeki Kar Dünyası Eğlence Merkezi'nde kurulan 'Buz Heykel Müzesi' konsept yeniledi.

Yılın 12 ayı yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği buz heykellerin bu yılki teması, Antalya'nın tarihi noktalarının buzdan heykelleri olarak belirlendi. Aynı zamanda özel günlerde fotoğraf çekimi için kullanılması amacıyla konsept köşeler hazırlandı. 30'un üzerinde buzdan heykelin bulunduğu müzede, yeni sezon ile birlikte yeni heykeller sergilenmeye başlandı.

İşletme müdür yardımcısı Okan Gürses, yenilikleri anlattı. Buz heykeller önünde özçekim köşesinin yanı sıra Hadrianus Kapısı, Everest Dağı, yemek masası, Buz Devri kahramanları, aşk köşesinin hayata geçirildiğini söyleyen Gürses, "Müze 12 ay boyunca açık kalacak. Eksi 2 derece sabit ısıdaki müzenin çevresinde farklı boylarda buzdan kayak pistleri bulunuyor. Özellikle çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da müzeyi geziyor. Çocukların yanı sıra yetişkinler de müzenin ve Kar Dünyası'nın tadını çıkartıyor" dedi.

Gürses, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından gezilen Buz Heykel Müzesi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu hatırlatan Gürses, “Bu yıl dördüncü sezonumuza hazırlanıyoruz. Buraya gelenler heykellerin başında dakikalarca zaman geçiriyor. Antalya'nın simgelerinin sergilendiği müzeye bu yıl yeni heykeller ekledik. Buz Devri filminin kahramanları çocukların ilgisini çekerken Antalya'nın tarihi noktaları ise yetişkinler tarafından beğeniliyor. Çiftler ise aşk köşesinde özçekim yapıyor" dedi.

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