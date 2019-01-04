Büyükşehir’in izcileri Sarıkamış şehitlerini andı

TÜRKİYE İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekâtı’nın 104’üncü yılı dolayısıyla 14’üncü kez düzenlenen ‘Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’ gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcilerinin de katıldığı organizasyona yurt içi ve dışından toplam 258 izci katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcileri, İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na katıldı. Sarıkamış Harekatı’nın ana karargah noktası Gaziler Köyü’ndeki şehitlikten başlayan yürüyüşte izciler, Kaynakyayla, Fırıntepe şehitliklerini ziyaret ederek, geceleri kar üzerinde kurdukları çadırlarda konakladı. Her türlü zor koşullara rağmen vatan savunması için şehit düşen ecdadın neler yaşadığını yaşayarak hisseden katılımcılar, dünyada yaşanan bütün zulümlerin son bulması için hep beraber dua etti.

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