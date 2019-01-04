Büyükşehir’in izcileri Sarıkamış şehitlerini andı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcileri, İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na katıldı. Sarıkamış Harekatı’nın ana karargah noktası Gaziler Köyü’ndeki şehitlikten başlayan yürüyüşte izciler, Kaynakyayla, Fırıntepe şehitliklerini ziyaret ederek, geceleri kar üzerinde kurdukları çadırlarda konakladı. Her türlü zor koşullara rağmen vatan savunması için şehit düşen ecdadın neler yaşadığını yaşayarak hisseden katılımcılar, dünyada yaşanan bütün zulümlerin son bulması için hep beraber dua etti.
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