Büyükşehirin desteği, köyden kente göçü durdurdu

SAMSUN,() - MEB ve Bafra Ziraat Odası işbirliğiyle Bafra'da açılan süt sığırı yetiştiriciliği kurslarında başarılı olan 142 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan sertifika törenine katılarak kursiyerlere seslenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,”Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü kırsal kalkınma faaliyetlerinde tüm imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız “dedi.

Tarım ve hayvancılığa gözümüz gibi bakmak zorundayız diyen Yılmaz, “Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin nasırlı ellerinin desteği var, sizlere çok büyük minnettarlık duyuyoruz. Sizlerden Allah bin kere razı olsun. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hep üreticilerimizin yanında oldum bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Bu anlamda hiç kuşkunuz olmasın. Hep acaba çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl destek verebiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Bu şehrin ana damarına indiğimizde tarım şehri olduğunu görüyorsunuz. Toprak olmazsa, bu güneşin bereketi olmazsa, bereketli hilalin verdiği nimetler olmazsa sanayide de tarımda istediğimiz noktaya gelemezsiniz” dedi.

BİZİM SADIK YARİMİZ ÇİFTÇİLERİMİZDİR

Hani ozanımızın dediği gibi sadık yarimiz topraksa bizim sadık yarimiz çiftçilerdir diyen Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığını hatırlatarak,“Belediyecilikte bizden beklenen altyapı, üst yapı, ulaşım, yol su gibi hizmetlerin dışında bir farkındalık oluşturduk ve üreticilerimiz için daha fazla destekler sağlamalıyız diyerek Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nı kurduk. Çünkü tarım bizim için önemli çiftçi bizim için değerli. Daire Başkanlığımızın başına da bu konuda gerçekten tecrübeli Mehmet Akif Özdemir’i getirdik. Bugün burada sertifikalarını alan tüm kursiyerlerden özellikle de isteğim Mehmet Akif beyle sürekli iletişim halinde olmaları. Tarım için kurduğumuz bu başkanlığımızdan en verimli bir şekilde ne olur faydalanın. Sizler, üreticilerimiz bizim başımızın tacısınız, biliyoruz ki çiftçilerimizin ellerindeki nasır, ailemize lezzet ülkeye ekonomi olarak dönüyor” diye konuştu.

Sertifikasını alan Selime Akbaş isimli kursiyer de Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kırsal kalkınma destekleri nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür ederek, “Biz geçim sıkıntısı yüzünden şehre göç etmeyi düşünürken Büyükşehir Belediyemizin sağladığı kırsal kalkınma destekleri köyümüzde kalmamıza ve geçimimizi burada sağlamamıza vesile oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim gibi tarımla uğraşanlara desteğini hiç esirgemiyor. Kendisine üreticilere verdiği destek ve katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 35 köyden 142 kursiyere sertifikaları verildi. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel,Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grupbaşkanvekili Nihat Soğuk, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve kursiyerler katıldı.

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