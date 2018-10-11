Büyükşehir’in acı kaybı

BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürü Mimar Mümine Güdü (50), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2008 yılından bu yana görev yapan ve son olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mümine Güdü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Mümine Güdü için 12 Ekim Cuma günü saat 11.30’da Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde cenaze töreni düzenlenecek.Güdü, Beşevler Konak Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.