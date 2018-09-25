Büyükşehir’den yine yol trafik güvenliği yönetim sistemi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2012 yılında yayınlanan ‘ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek.

2012 yılında yayınlanan ve birçok Avrupa ülkesi tarafından benimsenen ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması, stresin azaltılarak toplum memnuniyetinin sağlanması, iş ve işgücü kaybının azaltılması, hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi, kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi ve araç verimliliğinin sağlanmasını amaçlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, 112 Acil Servis, Elektrik Dağıtım Firması, Doğal Gaz Dağıtım Firması, Sivil Toplum Kuruluşları ve AYKOME’den Kazı İzni Alan Kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmalar sonucu kurulacak sistem ile Mersin’de yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte yapacağı analiz ve değerlendirmelerle yol ve trafik güvenliği konusunda iyileştirme sağlayacak. Bu sistem ile kazalar olmadan ortaya çıkan riskleri belirleyerek, gerekli önemlerin alınmasını sağlamış olacak. Trafik Kazaları yönünden risk oranı yüksek olan Mersin’de 1 milyon nüfusta trafik kaza sayısının 3 bin 577 ile Türkiye ortalamasının 1.5 katı fazla kaza olduğu göz önüne alındığında hayata geçirilecek sistem ile toplumsal duyarlılık arttırılarak trafik kültürünün geliştirilmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, paydaşları ile birlikte izleyeceği yol haritası kapsamında, yol trafik güvenliği kalite politikası belirleyecek, dokümantasyon çalışmalarını gerçekleştirecek, yol trafik güvenliği hedeflerini belirleyerek, farkındalık eğitimleri verecek. Gerçekleştirilecek iç tetkik planlaması ve toplantılardan sonra TSE’ye Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için müracaat edecek. TSE tarafından gerçekleştirilecek belge denetiminden sonra Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanacak.

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