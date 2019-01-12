Büyükşehir’den sokak köpeklerine sıcak yuva

KONYA Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sokaktaki köpeklerin soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla şehrin bazı noktalarına köpek kulübeleri kurdu.Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi, beslenmesi ve korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Türkiye’ye örnek olan ve yaklaşık 100 bin metrekarelik alana Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kuran Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 7 gün 24 saat acil müdahale, tedavi, hekim hizmetleri, bakım, temizlik, kısırlaştırma, işaretleme, aşılama ve kayıt hizmetleri veriyor. Hayvanların beslenmeleri için şehrin 250 farklı noktasındaki beslenme odaklarına ilçe belediyeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme yapan Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde özellikle sahipsiz köpekler için şehrin bazı noktalarına kulübeler kurdu. Kulübelerle hayvanları soğuktan korumak ve bulundukları yerde beslenmelerini sağlamak amaçlanıyor.

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