Büyükşehirden sertifikalı mısır yetiştiriciliği projesi

SAMSUN,() - SAMSUN'da Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında sertifikalı mısır yetiştiriciliğini yaygınlaştırma projesi başlattı.

Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Canik İlçe Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan Sertifikalı Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi başlıyor. Konuyla ilgili olarak Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (KTAE) Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Erkan Özata tarafından sunum yapıldı.

KTAE toplantısı salonundaki sunuma Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, Canik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Galip Baykal, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Canik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri ile mısır üreticileri katıldı.

Toplantıyı takiben proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 103 üreticiye 500 dekar alan için 8500 kg, Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen 19 üreticiye 100 dekar alan için 1700 kg Karadeniz Yıldızı çeşidi mısır tohumu verildi. Toplantıda KTAE tarafından tescil edilen Karadeniz Yıldızı’nın, kuraklığa çok dayanıklı, erkenci, nişasta, yem sanayi ve slajlık için uygun bir sertifikalı mısır çeşidi olduğu belirtildi. Tohumun dekar başına 600 ile 850 kg arasında tane, dekar başına 4-5 ton da slajlık verim sağladığı vurgulandı.

Projede teknik destek ise Canik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri tarafından sağlanacak.

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