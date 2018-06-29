Büyükşehir’den öğrencilere ‘YKS’ jesti

BURSA,() - BURSA’da, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm öğrenciler ‘toplu taşıma araçlarından’ ücretsiz yararlanacak.

Üniversiteye hazırlanan gençlere, sınav öncesi bir müjde de Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. BURULAŞ kanalıyla yapılan duyuruda, YKS’ye girecek öğrencilerin ‘sınav günlerinde’ metro, tramvay, otobüs ve özel halk otobüslerini ücretsiz kullanabileceği açıklandı. Buna göre; söz konusu günlerde kimlik belgesi ile sınava giriş kağıdını ibraz eden her genç, ‘sadece 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerini kapsayan’ ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanma hakkını da elde etmiş olacak.

BURULAŞ’ın açıklamasında, söz konusu kararın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alındığı vurgulandı. Açıklamada, Haziran ayı oturumunda konuya ilişkin verilen önergenin görüşülmesi sonrasında ‘30 Haziran 2018-1 Temmuz 2018’ günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Giriş Belgesi'ni ibraz edenlerin toplu taşıma araçlarından (BURULAŞ otobüsleri, sözleşmeli otobüsler, özel halk otobüsleri, Bursaray. T1 ve T3 tramvay hatları) ücretsiz yararlanması’ yönünde karar verildiği hatırlatıldı.

Alınan kararın hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm öğrencilere YKS sınavında başarılar diledi. Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, gençlere ‘sınava geç kalmamaları ve en geç 15 dakika öncesinde sınav merkezinde olmaları yönünde’ tavsiyede bulundu.

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