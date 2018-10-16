Büyükşehir’den, e-Devlet’e 4 yeni hizmet daha

BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında e-Devlet’te 4 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan www.turkiye.gov.tr adresli internet sitesi e-Devlet Kapısı’na entegrasyonunu geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, e-Devlet Kapısı’nda daha önce 5 olan hizmet sayısını 4 yeni hizmetle 9’a çıkardı. Kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmayı amaçlayan sistemde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Genel Hizmetler'de 4, Kişiye Özgü Hizmetler'de de 5 adet olmak üzere toplam 9 adet hizmetle yer alıyor. Yeni eklenen Evrak Takibi, İhale Sorgulama, Mezar Yeri Sorgulama ve Vefat Bilgisi Sorgulama ile birlikte beyan bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama ve tahsilat bilgileri sorgulama işlemleri de artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.

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