Büyükşehir’den doğa dostu bez torbalar

MERSİN, () –MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vererek vatandaşa bez torba dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın poşet tüketimini minimalize etmek adına almış olduğu yönetmelik önlemi kapsamında MER-EK Büfelerinde poşet vermeyi sonlandırdı ve bez torba dağıtıyor. ‘Sıfır Atık’ projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Mersin genelindeki toplam 54 MER-EK Büfesinde doğa dostu bez torbalar dağıtmaya başladı. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu’nun da büfede dağıtımını gerçekleştirdiği bez torbalardan vatandaşlar oldukça memnun kaldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın talimatları ile Mersin genelindeki toplam 54 MER-EK Büfesinde dağıtımı başlanan torbaları gören vatandaşlara sürpriz oldu. Çevre dostu bir Büyükşehir Belediyesi anlayışıyla ekmekler bez torbaların içerinde verilmeye başlandı ve ücretsiz olarak bez torba sahibi olan vatandaşlar, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üzerinde ‘Sağlıklı Bir Çevre İçin, Doğamızı Koruyalım’ yazılarının yer aldığı bez torbaları gören vatandaşlar, poşete ücret vermeyecekleri ve çevreye dost bez torbalar ile ekmeklerini evlerini götürecekleri için büfelerden mutlu ayrıldı.

Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Kocamaz’a çalışmalarında başarılar dileyerek, çevre kirliliğine karşı hayata geçirilen bez torba dağıtımından dolayı teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

