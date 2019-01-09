Büyükşehir zabıtası futbol turnuvasında kaynaştı

ADANA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, personelin moral, motivasyon ve kondisyonunu arttırmaya yönelik halı saha futbol turnuvası düzenledi.Çukurova Belediyesi’nde görevleri başında öldürülen Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı denetim, trafik, bölgeler, destek ve eğitim planlama şubelerinden 10 takım mücadele verdi. 2 hafta süren turnuvada final maçı Denetim ile Trafik şubeleri arasında oynandı. Heyecan dolu maçı 2-1’lik skorla kazanan Denetim Şube takımı turnuvanın şampiyonu oldu.Zabıta memurlarının moral, motivasyon ve kondisyon kazanması amacıyla düzenlenen turnuvada şampiyonluk sevincini yaşayan Denetim Şube’nin kupasını Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü verdi.

FOTOĞRAFLI