Büyükşehir yaralı dilencileri tedavi ettiriyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, vücutlarındaki yaralarla dilencilik yapan bireyleri tedavi ederek, topluma kazandırıyor. Ayaklarında ciddi yaralar bulunan Cenk Uslu ikna edilerek tedaviye alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın dilenciliği önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Sivil zabıta ekiplerinin takibi sonucu sağlık sorunlarını kullanarak dilenciliği meslek edilen ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan dilenciler topluma kazandırılıyor. Dilenerek hem vatandaşları rahatsız eden hem de kendi sağlıklarını hiçe sayan dilenciler, sivil zabıta ekiplerince tespit edilerek tedaviye ikna ediliyor.

Geçen hafta ayağındaki yaralarla dilenen Serhat Albayrak'ı ikna ederek hastaya götüren ekipler, son olarak yine ayağındaki ciddi yaralarla dilenmeye devam eden 30 yaşındaki Cenk Uslu'yu tedaviye ikna etti. Ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim edilen Uslu, hastanede tedaviye alındı. İyileşmelerinin ardından Yeşilay Derneği'nin işbirliği ile iki dilencinin uyuşturucudan arınması sağlanacak. Öte yandan yine dilencilik yapan Yasin Güler de zabıta ekipleri tarafından dilencilik yapmaması konusunda ikna edildi. Güler, gerekli yardımlar yapılarak, ailesinin yanına memleketi Ankara'ya gönderildi.

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