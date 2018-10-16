Büyükşehir ve jandarma şehidin mezarına sahip çıktı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şehit Piyade Er Mehmet Bardakçı'nın bakımsızlıktan yabani otların çıktığı ve mermerlerin zarar gördüğü kabrine, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Çivril'in Kaçıkçı Mahallesi sakini Piyade Er Mehmet Bardakçı, 1994 yılında vatani görevini yaparken Şırnak'ın Karageçit Köyü Büyükkale Mevkii'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Piyade Er Mehmet Bardakçı, memleketi Çivril'in Kaşıkçı Mahallesi'nde toprağa verildi. 10 yıl önce mahalle halkının başka bir yerleşim yerine taşınmasıyla birlikte bölgede yaşayan kimse kalmayınca, şehidin mezarı da sahipsiz kaldı. Bakımsızlık nedeniyle şehit Bardakçı'nın mezarında yabani otlar çıktı, mermerleri yerlerinden çıkarak zarar gördü. Olayı öğrenen jandarma, mezara giderek çevre bakımını yaptı, yabani otları temizledi.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, şehidin mezarını tekrar yapacağı, mezarlığın etrafını tel örgüyle çevireceği öğrenildi.

Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), ()

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