Büyükşehir vatandaşın en acı gününde yanında

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi definden cenaze nakline, taziye çadırından pide ikramına ücretsiz cenaze hizmetleri ile Antalyalıların en zor gününde acılarına ortak oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Acılar paylaşıldıkça azalır' diyerek vatandaşları en zor gününde yalnız bırakmıyor. Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede ücretsiz cenaze hizmeti vererek, yakınını kaybeden vatandaşlara en acı gününde destek olan Büyükşehir Belediyesi, hızlı ve sorunsuz cenaze hizmetiyle halkın takdirini topluyor.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Alo Mezarlık 188'i arayan cenaze sahiplerine en hızlı şekilde geri dönüş yapan Mezarlık Şube Müdürlüğü ekipleri, doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetleri ücretsiz veriyor. Ekipler, cenaze evine taziye çadırı kurup, taziyeye gelenler için de pide ve ayran ikramında bulunuyor. Taziye çadırı ile birlikte masa, sandalye hizmeti de veren ekipler, kış aylarında soba hizmeti de sağlıyor.

33 BİN 990 VATANDAŞA DEFİN HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014'ten bu yana Antalya genelinde 33 bin 990 ücretsiz defin hizmeti verildi. 15 bin 180 vatandaşın evine taziye ziyareti gerçekleştirilirken, taziye evlerine 369 bin pide ve ayran ikramı yapıldı. Cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda belirtilen adreslere 31 bin 223 aileye taziye çadırı, masa- sandalye hizmeti verildi.

ÜCRETSİZ NAKİL

Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu yetersiz olan aileler için Türkiye'nin her yerine ücretsiz cenaze nakli de yapıyor. Bu kapsamda 7 bin 739 cenazenin karayoluyla, 1086 cenazenin de uçakla şehirlerarası nakli sağlandı. Ayrıca 650 mezarlıkta, namazgah, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

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