Büyükşehir, toplu taşıma ağını güvenlikli hale getirmeye hazırlanıyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, tüm ticari taksi, servis araçları, dolmuş ve otobüs araçlarını anlık takip edilebilme ve izlenme yeteneği olan güvenlik cihazları ile donatmaya hazırlanıyor.

Kentte günlük ortalama 200 bin kişinin seyahat ettiği tüm ticari taksi, dolmuş ve otobüslerden oluşan toplu taşıma ağı, güvenlikli bir yolculuk temini sağlayan uygulama sayesinde artık vatandaşlar için stres ve korkudan arındırılacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan uygulama ile araç sürücülerine uygulanan şiddetin önlenmesi, hırsızlık ve cinsel taciz gibi birçok olayın da önüne geçilmesi planlanıyor. Sistemin seri üretimin ve montajlama işlemleri zaman alacağından dolayı 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulamaya geçilecek. Güvenlik cihazları ile donatılan tüm araçlar an ve an takip edilerek, 30 gün süreyle de kayıtlarda saklı kalacak. Gerek araç sürücülerini, gerekse de halkın can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumaya yönelik olan teknolojik sistemlerin, trafik akışına da olumlu etkiler yapacağını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca öğrenci velilerinin de bu teknolojik donanımdan dolayı ‘Öğrencim Nerede?’ uygulamasından yararlandırmayı hedefliyor.

Ulaşım Koordinasyon Genel Kurulunun kararı ile araç takip sistemi, görüntü kayıt cihazı, IP donanımlı kameralar ve acil alarm butonu gibi aksamları içerisinde barındıran NVR Kayıt cihazının, tüm ticari taksi, servis araçları, dolmuş ve otobüs araçlarında 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren kullanılması kararlaştırıldı. İç İşleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu Araç İmal Tadil ve Montaj Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri taşıyan cihazlar, UKOME Genel Kurulu'nca tek tek incelenerek belirtilen kriterleri taşıyan cihazlara 'Cihaz Uygunluk Belgesi' veriliyor. Belgesi olmayan üretici ya da satıcı firmaların ürünlerini kullanamayacağı gibi araç sürücüleri ya da taşımacılık işi yapan kuruluşlar da belge sahibi olmayan firmaların ürünlerini kullanamayacaklar.

Halkın rahat, etkin, konforlu ve güvenlikli seyahat etmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda taşımacılık işi yapan sürücülerin de hak ve menfaatlerini koruyarak araç sürücüleri belge sahibi olan firmaları bizzat kendileri seçebilecek. Böylelikle tekelleşmenin önüne geçilmesi hedeflenerek araç sürücülerin haksız bir rekabete uğramalarının önlenmesi amaçlanıyor.



