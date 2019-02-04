Büyükşehir, sömestirde 1500 kişiyi Saklıkent'e taşıdı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin sömestir boyunca Saklıkent Kayak Merkezi'ne düzenlediği toplu ulaşım seferleri büyük ilgi gördü. Yarıyıl tatilinde toplam 1500 kişi toplu ulaşımla Saklıkent'e taşındı.

Büyükşehir Belediyesi öğrenciler ve ailelere sömestir hediyesi olarak kar sürprizi hazırlamış, Antalya'nın kış turizmi merkezi Saklıkent Kayak Merkezi'ne ek toplu taşıma seferleri koymuştu. Antalyalılar Saklıkent seferlerine büyük ilgi gösterdi. Her gün düzenlenen seferlerle Saklıkent'e ulaşan öğrenciler ve aileleri, tatilde kar keyfini yaşadı. Birçok vatandaş, toplu taşıma seferleri sayesinde Saklıkent'e ilk kez çıktıklarını söyledi.

İLK KEZ KAR GÖRDÜLER

Saklıkent'e ilk defa geldiğini söyleyen Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Evin Demirel, “Ailemle birlikte ilk defa Saklıkent'e geldik. İlk kez karla oynadım çok heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir tatil anısı oldu. Menderes Türel başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

21 yaşında ilk kez Saklıkent'e geldiğini söyleyen Mehmet Çınar da “Antalyalıyım ama ilk defa Saklıkent'e geldim. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım servisiyle gelme imkanı buldum. Benim için çok unutulmaz bir gün oldu" dedi.

BU SEFER KAR İÇİN GELDİK

İzmir'den Antalya'ya sömestir tatili için geldiklerini söyleyen Şener Şahin, “Antalya'ya her zaman güzel denizinde yüzmek için gelirdik ama bu sefer kar için geldik. Saklıkent Kayak Merkezi'ne Büyükşehir Belediyesi'nin servisleri olduğunu öğrendik ve çocuklarla birlikte bu fırsatı kaçırmadık. Hem benim hem de çocuklar için muhteşem bir gün oldu. Çok mutlular buraya geldikleri için" diye konuştu.

BAŞKAN TÜREL'E TEŞEKKÜR

Saklıkent Kayak Merkezi'ne kızı Büşra Erbeyli ile gelen Melike Korkmaz, “Sömestir tatilinin en güzel gününü yaşıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu otobüslerle buraya geldik ama sanki bir aile ortamında yolculuk yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

AİLECEK KAR KEYFİ

Antalya'da yaşayan Tuğla ailesi de çocuklarını sömestir tatilinde karne hediyesi olarak Saklıkent'e getirdiklerini söyleyerek, “Özel aracımızla çıkarken biraz zorlanabilirdik. Çocuklarımız çok mutlu oldu ilk defa kar gördüler. Ailecek kar topu oynayıp kayak yapacağız" diye konuştu.

İzmir'den Antalya'ya yarıyıl tatili için gelen 3. sınıf öğrencisi Ata Ertok, “Çok heyecanlıyım ilk defa kar görüyorum çok güzelmiş. Kartopu oynayıp kardan adam yapacağım. İzmir'e dönünce de arkadaşlarıma anlatacağım" dedi.

EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ

General Şadi Çetinkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esra Alptürk de ilk defa Saklıkent'e geldiğini söyleyerek, “Yolculuğumuz çok güzel geçti. Bu kadar çok kar olduğunu bilmiyordum her taraf bembeyaz. Bu karne hediyesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Menderes Türel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema birinci sınıf öğrencisi Nurlu Akan, “Antalya'da ilk senemi yaşıyorum ve ilk kez de Saklıkent'e geldim. Arkadaşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle buraya geldik bizler için müthiş bir imkan oldu. Çok beğendim burayı çok eğleniyoruz" diye konuştu.

KONFORLU YOLCULUK

Arkadaş grubu olarak Saklıkent Kayak Merkezi'ne çıkan Murat Solak eşi Yulia Solak, Polat Güvenkaya ve eşi Juilan Güvenkaya, özel araçları konforunda Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle Saklıkent'e geldiklerini ifade ederek, “Dördümüz de ilk defa geliyoruz. Uzun zamandır buraya gelmek istiyorduk, çok güzel güneşli bir günde geldik. Eşlerimiz de kar görmeyi özlemişti çocuklar da ilk defa kar görecek" diye konuştu.

SAKLIKENT'E HAREKET GELDİ

Saklıkent Kayak Merkezi'nin İşletmecilerinden Saim Sarı da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ulaşım seferlerinin kayak merkezine hareket getirdiğine ifade ederek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne buraya ulaşım imkanı sağladığı için teşekkür ederim. Sömestir tatilinde öğrenciler için ek seferler koydular, burası çocuklarla doldu taştı. Karayollarına da teşekkür ederiz, yollarımız hiç kapanmadı sürekli çalışma yaptılar. Antalya'da kar görmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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