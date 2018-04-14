Büyükşehir Meclisi'nde Belediye Encümeni seçimi yapıldı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı'nın 3'üncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste, MHP'li meclis üyelerinden Abdullah Yılmaz 35, Serdar Arslan 37, Sedat Yeğiner 35, Osman Yasin 35 ve Mustafa Talip Kara 35 oy ile Büyükşehir Belediye Encümeni'ne seçildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 10, komisyon raporlarına ait 12 ve gündem dışı 4 olmak üzere toplam 26 madde görüşüldü. Oluşturulacak satış komisyonlarında İstiklal, Uray ve Liman Vergi Daireleri için de 1 yıl süre ile görev yapmak üzere işari oylama usulüyle 1'er asil, 1'er yedek üye seçimi yapıldı.

14 adet ihtisas komisyonunda görev yapacak üyelerin seçimi işari oylama ile belirlendi ve Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Engelliler Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu, Temizlik Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi'nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu'na meclis üyeleri tarafından 7'şer üye seçildi.

Oluşturulacak satış komisyonlarında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İstiklal Vergi Dairesi’nin asil üyesi Mehmet Özgür Sanal, yedek üyesi Serdar Arslan, Uray Vergi Dairesi'nin asil üyesi Haydar Arıcan, yedek üyesi Raci Aydın ve Liman Vergi Dairesi'nin asil üyesi Mehmet Yabalak ile yedek üyesi de Münir İşler oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Kocamaz'ın alınan kararların ilçe belediyeleri ile Mersin'e hayırlı olması dilekleri ile sona erdi.

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