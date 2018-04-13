Büyükşehir lalelerle Türk bayrağı rekoru kıracak

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan Çarşamba günü dünyanın en büyük Türk Bayrağı temalı lale peyzajını Kayseri’de gerçekleştirecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışma Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti gözetiminde yapılacak.

Başta laleler olmak üzere farklı güzelliklerdeki çiçeklerle Kayseri’yi çiçek bahçesi haline getiren ve şehre güzellik katan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda dikkat çekici bir çalışmayı hayata geçirecek. 17 Nisan Salı günü akşam saatlerinde başlayarak 18 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'e kadar devam edecek olan çalışma ile dünyanın lalelerden yapılmış en büyük Türk Bayrağı rekor denemesi gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bu çalışmayı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti de takip edecek. 400 metrekare olması düşünülen ve yaklaşık 168 bin lale ile yapılacak olan Türk Bayrağı, 18 Nisan-23 Nisan tarihlerinde sergilenecek ve bu süre boyunca alanda çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.

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