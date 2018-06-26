Büyükşehir Konservatuvarı'nda kapasitesi 2 katına çıkarıldı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz kursu kayıtları ilgi gördü. Vatandaşların ilgisi nedeniyle, yaz kurslarının kapasitesi iki kat attırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz kursları kayıtları 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Yaz kurslarında öğrenciler için; bağlama, gitar, bateri, keman, ney, piyano, yan flüt ve resim; yetişkinler için ise; bağlama, gitar, keman, ney, piyano, yan flüt, ud, bateri, resim ve halk oyunları dallarında kurslar açıldı.

Geçen yıl toplamda 1600 kişi olan yaz kursları kapasitesi iki kat artırılarak bu yıl 3 bin 250 kişiye çıkarıldı. Yaz kursları için 1750 öğrenci ve 1500 yetişkin kayıt yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yaz Kursları öğrenciler için sabah ve öğle olarak iki grupta, yetişkinler için de sabah, akşam ve hafta sonu olmak üzere üç grupta verilecek. Merkez Konservatuvar binası ve Setenönü şubesindeki kurslar 2 Temmuz’da başlayacak.

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