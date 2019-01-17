Büyükşehir itfaiyesi 410 olaya müdahale etti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye birimi geçen yıl 410 olaya müdahale etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi tarafından 2018 yılı faaliyet raporu açıklandı. Buna göre, Büyükşehir itfaiyesi geçen yıl içerisinde toplam 410 olaya müdahale etti.

Korkuteli Hizmet Birimi Müdürü Mustafa Ünlü, "İtfaiye ekiplerimiz Korkuteli'mizin huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutuyor. Yıl içerisinde 192 yangın, 30 trafik kazası, 19 doğal afet, 92 iş yeri kontrol ve 77 kurtarma olmak üzere toplam 410 olaya müdahale ettik" dedi.

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