Büyükşehir'in 'Sosyal Kart' desteği sürüyor

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı vatandaşlara 'Sosyal Kart' desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, en önemli sosyal projelerinden biri olan 'Sosyal Kart' ile dar gelirli vatandaşların bütçesine destek oluyor. Sosyal Kart ile dört kişilik bir aileye her ay 120 TL yardımda bulunuluyor. 15 bin kişiye ulaşan Sosyal Kart ile dar gelirli ailelere gıda, temizlik, kırtasiye gibi alanlarda alışveriş imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, elektrik ve su faturalarını da Sosyal Kart ile ödeyebiliyor.

FİNİKE'DE 535 AİLEYE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Finike ilçesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen dar gelirli 158 aileye daha Sosyal Kart dağıttı. Finike'de Sosyal Kart sahibi aile sayısı 565'e ulaştı.

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