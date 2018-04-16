Büyükşehir'in sağlık hizmetleri

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nde, 4 yılda 3 bin 662 hastaya evde bakım, 90 bin 831 çocuğa da ücretsiz diş tedavisi hizmeti verildi. Gündoğmuş Köprülü'den Kaş Sütleğen'e toplam 36 bin 921 vatandaşın doktor muayenesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Evde Bakım, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra en ücra mahallelerde verilen muayene ve hemşirelik hizmetleri ile vatandaşın derdine derman oluyor.

3 BİN 362 HASTAYA EVDE BAKIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2005 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Doktor ve hemşireler tarafından periyodik olarak ziyaret edilen hastalar muayene edilerek, kişisel bakımları yapılıyor. Tıbbi malzeme desteği sağlanan hastalara, tansiyon takibi, idrar sondası, serum takma, enjeksiyon, tetkik için kan ve idrar alma, pansuman gibi işlemler uygulanıyor. Hastaneye gitmesi gereken hastalara randevu alınıp, ambulans desteği veriliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 2014 yılından bu yana 3 bin 362 hastaya evde sağlık hizmeti verdi. Bu kapsamda 2 bin hastanın diş tedavisi, 9 bin 500 hastaya ambulans hizmeti sağlandı. Yatalak hastalar için 5 bin 455 hasta bezi yardımı yapıldı.

GÜNDOĞMUŞ'TAN KAŞ'A SAĞLIK HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi, nüfusu az, Antalya coğrafyasının en zor yerlerinde bulunan Gündoğmuş, İbradı ve Kaş'taki mahallelere de sağlık hizmeti götürüyor. Antalya merkezine yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunan Gündoğmuş Köprülü, İbradı Ormana ve Kaş Sütleğen mahallelerinde açılan sağlık ocaklarında, 2014 yılından bu yana 36 bin 921 vatandaşa doktor muayenesi ve hemşirelik hizmeti verildi.

ÇOCUKLAR SAĞLIKLA GÜLÜMSÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kepez İlçesi Habibler Mahallesi'nde bulunan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 5-14 yaş arası çocukların diş tedavisi ücretsiz yapılıyor. Merkezde süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, detertraj polisaj, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları gerçekleştiriliyor. Merkezde son 4 yılda 90 bin 831 çocuğun diş muayenesi ve tedavisi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Antalya genelinde toplam 761 okul ziyaret edilerek yaklaşık 73 bin 958 çocuğa diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitim sonunda çocuklara toplam 83 bin 571 diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

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