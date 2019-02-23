Büyükşehir için 2'si kadın 9 aday yarışacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 2'si kadın, 1'i bağımsız 9 aday yarışacak.

31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 9 aday yarışacak. Ak Parti'den Menderes Türel CHP'den Muhittin Böcek, Saadet Partisi'nden Ali Aktaş, Demokratik Sol Parti'den Mustafa Reşat Oktay, Demokrat Parti'den Dolunay Yelda Doğan, Vatan Partisi'nden Bülent Okay, Türkiye Komünist Partisi'nden Sevinç Sertbarut, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Nazım Şahin ve bağımsız aday Bekir Karadaş yarışacak.

İl Seçim Kurulu'nun açıkladığı aday listesinde bağımsız aday Bekir Karadaş'ın mesleki bilgilerine, 'işsiz' yazması dikkati çekti.

Başkanlık için yarışacak 2 kadın adaydan Demokrat Parti'den Dolunay Yelda Doğan ise Antalya'da doktorluk yapıyor. 'Antalya'ya kadın eli değecek' sloganıyla destek isteyen Doğan, 1900 yıldır Antalya'nın beklediği kadın belediye başkanının 31 Mart günü Antalyalıların desteği ile sandıktan çıkacağını kaydetti. Doğan, “Kadınların hayatın her alanında eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu, her türlü şiddetin ortadan kalktığı, barıştan ve özgürlükten yana bir yaşam için daha çok kadının karar alma mekanizmalarında olması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

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