Büyükşehir güneş tarlaları kuruyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye sulama suyunda enerji desteği vermek üzere Döşemealtı'nda yapımına başladığı 2'nci Etap Güneş Enerji Santrali'nin de kurulumunu tamamladı. 11 bin 594 güneş panelinin monte edildiği proje ile 3 megavatlık enerji üretilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Döşemealtı'nda faaliyete geçirilen 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santraline ek olarak 3 megavatlık yeni bir güneş tarlası daha kuruldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen 2'nci Etap Güneş Enerji Santrali'nde 11 bin 594 adet güneş panelinin montajı tamamlandı. Santralin şubat ayı içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nden 30 bin 648 metrekare alana 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali kurulmuştu. Buradan elde edilen enerji ile bugüne kadar 39 sulama kooperatifine kayıtlı 8 bin 164 çiftçi ailesine sulama suyunda 7 milyon 82 bin liralık enerji desteği sağlandı. Tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi olan elektrik giderleri bedelsiz karşılanıyor. Böylece çiftçinin maliyeti daha da düşürüyor, meyve-sebzenin vatandaşın sofralarına daha uygun fiyatlarla ulaşması sağlanıyor.

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