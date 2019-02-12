Büyükşehir Gençlik Meclisi’nde Morolu yetimler konuşuldu

Mehmet IŞIK/KONYA, ()- KONYA Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin misafiri olan İHH Asya Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen, Moro Müslümanlarının verdiği var olma mücadelesi ile yetimlere yönelik yaptıkları faaliyetleri anlattı.

İHH Asya Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen, Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Morolu yetimlerin “Ömer Babası” olarak tanınan Kesmen, gençlik meclisi üyelerine Filipinler'in kontrolü altında olan Moro Bölgesi’ndeki Müslümanların verdiği var olma mücadelesini anlattı. 40 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde on binlerce Müslüman’ın şehit edildiği Moro’nun hala birçok insani hizmetten mahrum olduğunu belirten Kesmen, “Ülkenin en fakir bölgelerinden biri olan Moro’da, insani yardım amaçlı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece Moro’da 800 yetimle ilgileniyoruz. İHH, Moro’daki Müslümanlara, yetim kardeşlerimize onların mahrum bırakıldıkları hizmetleri sunmaya gayret ediyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin davetinden duyduğunu memnuniyeti de dile getiren Ömer Kesmen, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin kurban çalışmaları ve yetimhane yardımları için kendilerine destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

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