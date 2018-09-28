Büyükşehir, Gazipaşa'da aşure dağıttı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Gazipaşa'da 3 bin kişilik aşure ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan aşure, Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldı. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ve Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz, aşure kazanlarının başına geçerek dağıtım yaptı. Aşure dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Adil Çelik, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in talimatıyla ilçemize gelen Mobil Aşevi TIR'ında ilçe halkımıza aşure ikramı yaptık. Birlik, beraberlik ve kardeşliği ayı olan Muharrem ayında ilçe halkımızla bir araya geldik. Birliğimiz daim olsun" dedi.

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