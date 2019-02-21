Büyükşehir'den yeni hizmet binası

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde yeni bir hizmet binası kuracak. 23 milyon liraya mal olacak kompleks, Belediye'nin 8 farklı birimini barındıracak.

Büyükşehir Belediyesi, bir daire başkanlığıyla 7 müdürlüğü Konak ilçesi Zeytinlik bölgesinde kuracağı yeni hizmet binasında konuşlandıracak. Güney Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi üzerinde 23 milyon 250 bin liraya kurulacak binanın kazık ve ankraj imalatları ile zemin kat döşeme kalıbı tamamlandı. Demir imalatları devam eden yeni hizmet binasındaki çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Defin İşleri Şube Müdürlüğü, Mezbaha Şube Müdürlüğü, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Katı Atık Şube Müdürlüğü, İnşaat Atıkları Şube Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü'ne ait ofisler, analiz laboratuvarları ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin yer alacağı komplekste ayrıca 85 araçlık kapalı, 18 araçlık açık otopark, 29 morg ünitesi ve 40 kişilik personel yemekhanesinin bulunacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI