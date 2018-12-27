Büyükşehir'den ücretsiz sporu etkinlikleri

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz spor etkinlikleri düzenliyor. Karaalioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkında gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor. Karaalioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkında gerçekleşen sabah etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Katılımcılar grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporuna yürüyüş, koşu, bisiklet gibi aktiviteleri ile devam edebiliyor. Faaliyetlerin müzik eşliğinde yapılması katılımcılara sporla birlikte eğlenme imkânı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sabah Sporu Etkinliği' pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün 09.00-10.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda (Beach Park Tenis Kortu Yanı) gerçekleştiriliyor. Kayıt olmak isteyen vatandaşlar belirtilen günlerde etkinlik alanına giderek sabah sporuna başlayabiliyor.

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