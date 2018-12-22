Büyükşehir'den tasavvuf müziği konseri

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi birbirinden farklı etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu bir konser verdi. Şehir Tiyatrosu’nda Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde gerçekleşen konserde koro ve solo olarak tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu. Konser, tasavvuf musikisini sevenler tarafından ilgiyle takip edildi.

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