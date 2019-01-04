Büyükşehir'den süt üreticisine destek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, çiğ sütün sağımından sonra soğuk zincirinin sağlanması amacıyla süt üreticileri kooperatiflerine süt soğutma tankı desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı süt üreticilerine süt soğutma tankı desteği sağladı. Sıcak olarak sağılan sütün sağlıklı bir şekilde toplanması için Elmalı Büyüksöyle, Elmalı Çalpınar, Korkuteli Büyükköy ve Kepez Başköy mahallesinde bulunan süt üreticileri kooperatiflerine 4 tonluk süt soğutma tankı verildi.

Süt soğutma tankı desteği ile sağım sonrası süt içindeki yararlı bakteri ve besin değerleri bozulması engelleniyor. Bu sayede üreticinin sütü, soğuk zincire dahil olarak değer kazanırken, tüketiciye de daha sağlıklı ürün sunulması sağlanıyor.

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