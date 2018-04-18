Büyükşehir'den Sulama Kooperatiflerine destek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada maliyetleri düşürmek ve su kaybını en aza indirmek için çiftçilere toplam 152 bin 276 metre su borusu yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçinin tarımsal çalışmalarında maliyeti en aza düşürme yönünde yapılan çalışmalar kapsamında su borusu yardımı yaptı. Çeşitli çaplarda dağıtılan sulama borularının yenilenmesiyle tarımsal sulamada çiftçilerin toprak kanallarla su naklinde yaşadıkları kayıpların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Antalya genelinde 43 Sulama Birliği Kooperatifi'ne Bütünşehir Yasası sayesinde hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana toplam 152 bin 276 metre çeşitli çaplarda su borusu, 70 adet vana ve 4 adet dalgıç pompa yardımında bulundu. Kooperatifler yapılan desteklerle bölgelerinde eksik veya aşınmış olan boruları değiştirip üretimi artırıyor.

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