Büyükşehir'den sulama kooperatiflerine destek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, su kaybını en aza indirmek ve tarımsal sulama maliyetini düşürmek amacıyla çiftçilere toplam 233 bin 550 metre sulama suyu borusu yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, tarımın başkenti Antalya'da tarım desteklemelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda çiftçiye elektriği ücretsiz veriyor, yeni haller inşa etti, kapalı devre sulama sistemleri kurdu, faydalı böcek yardımında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatlarıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çiftçinin tarımsal çalışmalarında maliyeti en aza düşürme yönünde yapılan çalışmalar kapsamında su borusu yardımı yaptı. Çeşitli çaplarda dağıtılan sulama borularının yenilenmesiyle tarımsal sulamada çiftçilerin toprak kanallarla su naklinde yaşadıkları kayıpların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

YENİ BORULARLA ÜRETİM ARTACAK

İlçelerde yıllardır kuru tarım yapılan toprakları kapalı devre sulama sistemi projeleriyle suyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi sulama kooperatiflerine desteğini de esirgemiyor. Büyükşehir Yasası sayesinde Antalya genelinde 43 sulama birliği kooperatifine hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana toplam 233 bin 550 metre çeşitli çaplarda su borusu, 132 adet vana ve 12 adet dalgıç pompa yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi 4 yılda tarıma toplam 210 milyon liralık yatırım yaptı.

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