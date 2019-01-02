Büyükşehir'den sokak hayvanlarına destek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, yaralı hayvanlara hayvan ambulansı ile 7/24 müdahale ederken, sokak hayvanları geçici hayvan barınağında aşılanıp, rehabilite ediliyor.

Sokak hayvanlarının korunup, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri gece gündüz mesai harcıyor. Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde 11 veteriner ve 3 veteriner sağlık teknikeri olmak üzere toplam 42 adet personel görev alıyor.

18 bin 100 yaralı hayvana anında müdahale

Bakımevinde 1 tam donanımlı hayvan ambulansı, 2 adet hayvan koruma ve kontrol ekip aracı ile 7/24 hizmet sunuyor. 0 242 332 22 33 sabit, 0 530 575 04 31 numaralı mobil acil ihbar hattına iletilen yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara anında müdahale ediliyor. 5 yılda hayvan ambulansı ile 18 bin 100 yaralı hayvan ihbarı değerlendirildi.

SOKAK HAYVANLARINA 70 TON MAMA

Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları olumsuz hava koşullarından ve dış etkenlerden korumak, mama ile su ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin çeşitli noktalarına enerjisini güneşten alan besleme odağı ve otomatik şamandıralı suluk-mama üniteleri yerleştirdi.

Her yıl bu ünitelerde sokak hayvanları için 70 ton mama kullanılıyor. Ayrıca sahipsiz hayvanları beslemeleri için vatandaşlara 35 bin mama ve su kabı ücretsiz verildi. Park ve yaşam alanlarına yerleştirilen kedi evi ve köpek kulübeleri ile sevimli dostlar sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

YASAL UYARI TABELALARI

Hayvan haklarını ve çevreyi korumak amacıyla 19 ilçede kentin belirli noktalarına yaklaşık 200 adet uyarı levhaları yerleştirdi. Çocuk parkları ve ortak alanlarda gezdirilen hayvanların tasmasız gezdirilmemesi, dışkılarının toplanması gibi uyarıların yanı sıra, yol kenarlarına sürücülere yönelik de farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Sayın Sürücü Lütfen Sokak Hayvanlarını Gör ve Koru' yazan levhalar konuldu.

78 BİN 170 SOKAK HAYVANINA YARDIM ELİ

Kepezaltı Geçici Sahipsiz Hayvan Barınağında, sokak hayvanları rehabilite ediliyor. Hayvan barınağında 5 yılda 78 bin 170 hayvana işlem uygulandı. 25 bin 155 sahipsiz kedi ve köpek tedavi edildi, 5 bin 606 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. 849 yaralı hayvana operasyon yapıldı. 11 bin 175 bin sokak hayvanına kuduz aşısı uygulandı. 35 bin 385 sokak hayvanı iç ve dış parazitlere karşı ilaçlandı.

1482 hayvan sahiplendirildi

Sokaklardan toplanıp aşıları ve bakımları yapılan kedi ve köpekler sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflarla sahiplendirildi. 1482 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

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