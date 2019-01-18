Büyükşehir'den Saklıkent'e ek sefer

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için sömestir boyunca Saklıkent Kayak Merkezi'ne toplu ulaşımda ek sefer koydu.

Büyükşehir Belediyesi Antalyalı çocuklara sömestir tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tatil sürprizi hazırladı. Kış mevsiminin en güzel günlerine denk gelen yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için Antalya'nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezine toplu taşıma seferleri artırıldı. Öğrenciler tatil boyunca Saklıkent'te kar keyfini yaşayacak.

SÖMESTİR BOYUNCA KAR KEYFİ

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Saklıkent'e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla geçen yıl 500 No'lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattını başlatmıştı. Yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için Saklıkent'e ek sefer düzenlendi. Sömestir boyunca pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 08.00 otogardan kalkış, 15.00 Saklıkent'ten dönüş, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise de 08.00 - 08.30 otogardan kalkış ve 15.00 - 15.30 Saklıkent'ten dönüş olarak hizmet verecek. Otogar- Saklıkent güzergahında öğrenci 3.20, indirimli 4, tam ise 5,20 TL üzerinden ücret tarifesi sağlanacak.

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