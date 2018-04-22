Büyükşehir'den sağlıklı yaşam yürüyüşü

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor. Yürüyüş Ağırnas-Bağpınar güzergahındaki 7 kilometrelik parkurda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Erkinlikleri A.Ş.'nin yürüyüşü için şehrin farklı bölgelerindeki tesislerin önünde toplanan sporseverler otobüslerle yürüyüşün yapılacağı Ağırnas-Bağpınar bölgesine taşındı. Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Pusetteki çocuktan yaşlı dedelerimize ninelerimize kadar hep birlikte yürüyüşümüzü yaptık. Kitle sporları denilince akan sular duruyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyen hemşehrilerimize hafta sonu kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. 800 den fazla otobüs ile vatandaşlarımızı mahallelerinden alarak etkinlik alanına getirdik. Burada yaptığımız organizasyondaki başarıyı hemşehirlierimizin yüzlerinden anlıyoruz ve mutlu oluyoruz. Kitle sporlarında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yürüyüşün ardından Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde toplu halde step ve aerobik yapıldı.

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