Büyükşehir'den öğrencilere ücretsiz çamaşırhane

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencilerine yönelik ücretsiz çamaşırhane hizmeti vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ'de düzenlenen panelde, öğrencilerin çamaşır yıkama sorunlarını dile getirmesi üzerine, kampus içerisinde ücretsiz hizmet veren çamaşırhane kurulması için çalışma yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AÜ arasında yapılan protokol imzalandı. Antalya'da ailelerinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin giysi temizliği ve ütü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla gençlerin erişimlerine uygun olarak kampüs yerleşkesindeki Olbia Çarşısı içinde ve Yakut Çarşısı karşısında iki çamaşırhane kuruldu.

Yakında hizmete girecek çamaşırhaneler, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nce temin edilen 18 tam kurutmalı çamaşır makinası ile tüm öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yeterli sayıda personel ile haftanın her günü mesai saatleri içerisinde hizmete açık olacak çamaşırhanelerden tüm öğrenciler faydalanabilecek.

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