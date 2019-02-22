Büyükşehir'den öğrencilere malzeme desteği

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' projesi ile 19 ilçede 215 mahalle okulunu ziyaret ederek, 10 bin öğrenciye 27 bin spor malzemesi hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında hayata geçirdiği 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' projesiyle öğrencileri sporla tanıştırıyor, spora teşvik ediyor. Antalya'da spor kültürünü artırmak ve geliştirmek amacıyla Gazipaşa'dan Kaş'a kadar mahalle okullarında spor malzemesi desteği yapıldı.

27 BİN SPOR MALZEMESİ

Bugüne kadar 215 mahalle okulunda 10 bin öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine Antalyaspor forması, tişört, şapka, spor ayakkabısı, satranç takımı, futbol, voleybol, basketbol topu olmak üzere 27 bin adet spor malzemesi hediye etti.

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER ÇOK MEMNUN

Proje kapsamında son olarak Elmalı, Korkuteli, Kemer, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki mahalle okulları ziyaret edilerek öğrencilere spor malzemesi hediye edildi. Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, öğretmenler ve okul yönetimleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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