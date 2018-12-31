Büyükşehir'den, 'Mahallenizin Hayalleri' projesi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 'Mahallenizin hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek olsun' projesi kapsamında 15 Ocak 2019 tarihine Antalyalılar öneri, fikir ve projelerini kabul edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Doğru hizmet milletin sesine kulak vermekle olur" diyerek, Antalyalıların kente yönelik öneri, fikir ve projelerini öğrenmek için 'Mahallenizin hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek olsun' adıyla proje başlattı. Proje kapsamında isteyen öneri, fikir ve projelerini 15 Ocak'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, isteyenlerin önerilerini 'www.turkiyeguzelantalyacokguzel.com' adresi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak kendilerine gönderebileceğini kaydetti. Başkan Türel, 15 Ocak'a kadar vatandaşlardan gelen fikir ve projeler yine vatandaşların katılımıyla hayata geçireceklerini kaydetti.

Antalya'nın daha güzel, daha yaşanası, hayatın her alanının daha da kolaylaştığı bir şehir haline geldiğine dikkat çeken Menderes Türel, “Şehrimiz ile ilgili icraatları, projeleri, belediye politikalarını bugüne kadar hep hemşerilerimizin genel beklentileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdik. Hayat kalitesinin Antalya halkının talep ve istekleri doğrultusunda artırılması gerektiğini hep aklımızda tuttuk. 'Doğru hizmet milletin sesine kulak vermekle olur' diyerek hemşerilerimizin görüş ve önerilerine önem verdik. Bu süreçte 942 mahallemize de eşit hizmet götürmeye çalıştık ancak mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi orada yaşayan hemşerilerimiz bilir düşüncesi ile 'Mahallenizin hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek olsun' projemizi hayata geçirdik. Bu proje ile esas amacımız, mahallelerimizin talep ve isteklerini orada yaşayan vatandaşlarımızdan öğrenerek bu projeleri yine hemşerilerimiz ile birlikte hayata geçirmektir" diye konuştu.

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