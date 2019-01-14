Büyükşehir'den Korkuteli'ne 213 milyonluk yatırım

ANTALYA, () - KORKUTELİ ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5 yılda ilçeye toplam 212 milyon 796 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde Ak Parti teşkilat mensupları ve mahalle başkanları ile buluştu, hizmetlerini anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri hakkında bilgi veren Türel, "Korkuteli'nde sıcak asfalta 16 milyon lira, sathi asfalta 21 milyon lira harcadık. Toplamda 379 kilometre asfalt yaptık" dedi.

Korkuteli'nin altyapı eksikliklerini seferberlikle çözdüklerini belirten Başkan Türel, “294 km içme suyu, 106 km kanalizasyon, 12 km yağmur suyu kanalı yaptık. Kaynaktan 250 litre saniyeyle su temin edilen Manay Korkuteli Su Temini Projesi hayaldi gerçek oldu. Seçimden önce Manay suyu akacak. 14 bin 960 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi kazandırdık. Şimdi burada arıtılan su tarımsal sulamada kullanılıyor" dedi.

HER MAHALLEYE KÖY EVİ

Birlik ve kooperatiflere sulama suyunda elektriği bedava verdiklerini kaydeden Menderes Türel, şunları aktardı:

"Korkuteli'nde 10 kooperatif 1960 çiftçi elektriği bedava alıyor. Toplamda 1 milyon 328 bin TL'lik elektrik desteği veriyoruz. Matbaada para basmıyoruz. Bunu enerjiyi kurduğumuz güneş santrallerinden sağlıyoruz. Başpınar'da hayata geçirdiğimiz sulama suyu projesi ile 2 bin dekar alanda 200 çiftçi ailesinin sulama suyu ihtiyacını karşıladık. Büyükköy'e süt tankı yardımı yaptık. 1 milyon 800 bin liraya Avdan'a 5 yıldızlı köy konağı kazandırdık. 2019'dan sonra her mahallemizde vatandaşımızın düğün, mevlit, pazar ihtiyacını karşılayacak bir köy evi yapacağız."

'OTOGAR VE HALİ BİZ TAMAMLADIK'

Korkuteli otogarını 4 milyon liralık harcamayla tamamladıklarını söyleyen Başkan Türel, “Korkuteli otogarını, Korkuteli Toptancı Hali'ni Büyükşehir olarak biz tamamladık. Unutuldu gitti bunlar. Tüm mahallelerde mezarlıkların bakımlarını yaptık. Korkuteli'ne aktif yaşlı merkezi kazandırdık. Muhtar evleri yaptık. 5 bin 740 çocuğa diş ve ağız sağlığı bakımı ve eğitimi verdik" diye konuştu.

SOSYAL HİZMETLERDE ÇIĞIR AÇILDI

Sosyal hizmetlerle gönüllere de dokunduklarını anlatan Türel, şunları kaydetti:

"Hoş Geldin Antalyalı projemizle 237 annemizi ve bebeklerini tebrik edip, bebek çantaları verdik. 363 kişiye nakdi yardımda bulunduk. 741 Korkutelili vatandaşa sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği şekilde 'Sosyal Kart' desteği verdik. Engelli hizmet merkezimizde ve Aktif Yaşlı Hizmet Merkezimizden 3 bin 575 vatandaşımız faydalandı. Okul birincilerini 5 yıldızlı otelde ağırladık. ASMEK ve AKBEM kurslarına 700'ü aşkın kursiyer katılmış."

YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

Başkan Menderes Türel, daha sonra Korkuteli Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret ederek, çikolata ikram etti, merkezdeki yaşlılarla sohbet etti.

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