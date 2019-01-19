Büyükşehir'den köpek sahiplendirme ve rehabilitasyon merkezi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere'de Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi kuracak. Merkezde hem sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanlar tedavi edilecek hem de onları insanlarla ortak bir alanda buluşturarak aralarında etkileşim sağlanacak. 'Satın alma, sahiplen' temasıyla kurulacak merkez, 3 bin 12 köpeğe yuva olacak.

Sokak hayvanlarına ilişkin Türkiye'de yürütülen uygulamalardan farklı bir anlayışla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, can dostları için tüm hayvanseverlerin beğeneceği düşünülen bir merkez kuracak. Sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanları tedavi edileceği merkezde, köpeklerle insanlar ortak bir alanda buluşarak etkileşim sağlayacak. 'Satın alma sahiplen' temasıyla Bornova'nın Gökdere Mahallesi'nde yer alacak Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, yaklaşık 110 bin metrekare alan üzerinde ve 3 bin 12 köpek kapasiteli olacak.

Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesini ve sahiplenmenin teşvik edilmesini hedefleyen merkezde veteriner hizmet birimleri, yasal ırk barınakları ve karantina bölümleri de bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca merkezde yavrulu veya cins köpekler için birimler kuracak. Sahiplendirme temasıyla oluşturulacak ve diğer bakımevlerinden farklı olarak tasarlanan Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi, köpeklerin psikolojisi düşünülerek yeşil alan odaklı oluşturulacak.

EĞİTİM ŞART

İdari birimlerin de yer alacağı merkezde eğitim amaçlı seminer ve atölye çalışmalarına ilişkin mekanlar inşa edilecek; söz konusu bu mekanlarda özellikle köpek sahiplenme ve bakımına yönelik bilgilendirmeler yapılacak. Eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilecek işbirliği doğrultusunda, düzenlenecek atölye ve seminerlere öğrencilerin katılımları sağlanacak; böylece tasarım alanının kullanım sürekliliği artırılacak. Sergi işlevli duvarlarda köpeklere ilişkin bilgilere yer verilerek ziyaretçilerin sahiplenmek istedikleri köpeklerin fiziksel ve davranışsal özelliklerine ilişkin fikir sahibi olmaları sağlanacak.

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