Büyükşehir'den kesintisiz bisiklet yolu

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Lara-Konyaaltı arasında kesintisiz bisikletli ulaşımı sağlayacak Bisiklet Yolu Projesi'nde çalışmalar başladı. Projeyle, 28 kilometrelik bisiklet yoluyla Konyaaltı'ndan Lara'ya ulaşılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı- Lara arasında kesintisiz hizmet verecek 28 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi için ihale yaptı. Bisiklet yolu için çalışmalar başladı. Konyaaltı'ndan Lara'ya uzanan bisiklet yollarına kesintisiz pedal çevirme imkanı sağlayacak proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ilk olarak mevcut bisiklet yollarında bakım onarım çalışması yapıyor. Milli Egemenlik, Teomanpaşa, Hasan Şubaşı Caddesi, Düden Park ve eski Lara Yolu'nda çalışma yapan ekipler, mevcut yollarda boyama yapıyor, çizgi çekiyor ve uyarı levhalarının montajını gerçekleştiriyor.

ÇEVRECİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM ARACI

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Belediyeleri işbirliği ile hayata geçirilen Bisiklet Yolu Projesi'yle kent merkezinde mevcut bisiklet yolları sürekli hale getirilerek çevreye ve sağlığa da önemli katkı sağlanacak. Bisikletin çevreye gürültü ve hava kirliliği gibi olumsuz etki yaratmayacağı gibi trafiğe de olumlu bir katkı sağlaması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla Muratpaşa ilçesindeki mevcut 12 kilometre bisiklet yoluna 8 kilometre daha yeni bisiklet yolu eklenecek. Konyaaltı Plajı ve Muratpaşa Lara bölgesi birbirine bağlanacak.

Konyaaltı-Lara kesintisiz bisiklet yolu güzergahı ise "Liman Kavşağı'ndan başlayarak Konyaaltı Sahili-Dumlupınar Bulvarı-Hasan Subaşı Parkı-Konyaaltı-Caddesi-Teomanpaşa Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi- Hasan Subaşı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Caddesi-Işıklar Caddesi-Tevfik Işık Caddesi-Eski Lara Yolu-Düden Park içi-2134. Sokak-Çağlayangil Caddesi-Rauf Denktaş Caddesi" şeklinde belirlendi.

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