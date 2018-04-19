Büyükşehir'den festival tadında kutlama

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 3 gün sürecek şenliklerle kutlayacak. Konserler, müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin gerçekleşeceği şenlikler kapsamında sevilen sanatçı Buray da konser verecek.

Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri ile coşku içinde kutlayacak. Çocuklar için üç gün boyunca kesintisiz dolu dolu bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 21-23 Nisan tarihleri arasında renkli etkinlikler ve konuklarla buluşturacak.

KONSERLER, YARIŞMALAR VE EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında Cam Piramit ve çevresi sürpriz etkinliklerle eğlencenin merkezi olacak. Şişme oyun parklarında çocuklar doyasıya eğlenirken, Şeker Portakalı animasyon ekibi; sihirbaz-jonglör gösterileri, masal kahramanlarıyla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Evrenin sırlarını Planetaryum ile keşfe çıkacak çocuklar, 3-D ve 10-D film gösterimleri ile sinemanın keyfini çıkaracak. Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekipler yöresel danslarıyla bayram coşkusuna renk katacak. Çocukların sevgilisi Pony Atlar da 23 Nisan etkinliklerinde yer alacak. Çocuklar küçük yaşlarda hayvan sevgisiyle tanışırken, Pony atlara binerek özel bir deneyim yaşayacak. Polonya Chaps Korosu da 'Dostluk Konseri' verecek.

Buray ile 23 Nisan coşkusu

23 Nisan özel konserinde yeni kuşağın genç ve başarılı sesi Buray da konser verecek. Sevilen sanatçı 23 Nisan Pazar günü saat 18.30'da Festival yolu sahnesinde vereceği konserle çocukları müzikle coşturacak. Özkan Karaeroğlu Cam Piramit Festival yolunda çocuklarla buluşarak sevilen şarkıları seslendirecek.

ZIP ZIP PARK ÜCRETSİZ

Antalyalı çocukların gözdesi, Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan Zıp Zıp Park, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çocuklara armağanı olan Zıp Zıp Park, 23 Nisan Pazartesi günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

SALİH MEMECAN İLE SÖYLEŞİ

21 Nisan Cumartesi günü ünlü Karikatürist- Yazar Salih Memecan, Antalyalı çocuklarla buluşacak. Çocukların 'Sizinkiler' serisi ile tanıdığı Memecan saat 14.00'te AKM Perge Salonu'nda 'Nasıl Karikatürist Olunur' isimli söyleşisini gerçekleştirecek.

SATRANÇ TURNUVASI

Cam Piramit'te düzenlenecek etkinliklerden bir diğeri de Satranç Turnuvası olacak. Antalyalı ve çevre illerden gelen 5-12 yaş grubu binlerce öğrenci 21-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek satranç turnuvasında mücadele edecek.

GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA ŞENLENECEK

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'a özel, çocuklara binlerce uçurtma hediye edecek. 14 ilçede düzenlenecek 'Uçurtma Şenliği' ile binlerce uçurtma çocukların ellerinde gökyüzünü renklendirecek. Antalya merkezde ise şenlik AKM alanında gerçekleştirilecek.

OYUNCAK MÜZESİ İLE MASALSI DÜNYAYA YOLCULUK

Dünyanın dört bir tarafından binlerce oyuncağın sergilendiği, masalsı bir dünyanın yaşandığı

Oyuncak Müzesi de 21-23 Nisan tarihlerinde çocuklara kapılarını ücretsiz açacak.

EĞLENCENİN ADRESİ LUNAPARK

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara Lunapark davetiyesi armağan ediyor. Devlet okullarına dağıtılacak olan ücretsiz davetiyeler Aktur Lunapark adrenalin ve eğlencenin adresi olacak. Binlerce çocuk, bayramlarında doyasıya eğlenecek